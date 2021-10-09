第11期疫苗將開打！截至8日中午12時止，台中市1922預約平台接種意願數逾28萬人，中央昨下午再宣布增列登記族群，確定意願數可能再增加。市長盧秀燕9日表示，由於醫療院所1周最多施打17萬劑疫苗，為提升台中市接種量能，市府啟動快打站機制，提供BNT疫苗接種，預計開設5天快打站，可額外提供12萬劑的接種量能，加速接種速度。

盧秀燕表示，中央宣布第11期疫苗接種對象，經統計台中市平台意願數AZ疫苗約13萬人、BNT疫苗約15萬人，共28萬人左右。不過，台中市醫療院所注射量能1周最多17萬劑，市府決定開設5天快打站，提供BNT疫苗接種，預計可額外提供12萬劑的注射量能，符合BNT疫苗預約資格對象，可選擇到快打站。

台中市衛生局表示，第11期疫苗接種對象，包括AZ第2劑為7月22日前已接種第1劑的18至55歲民眾，及7月30日前已接種第1劑的56歲民眾；BNT第1劑對象為47歲以上民眾、12至22歲及18歲以上第9類等。中央昨日下午再宣布，第11期BNT第1劑增列45歲以上民眾，及AZ疫苗第2劑調整為7月22日前已接種第1劑18歲以上民眾及7月30日前已接種第1劑的54歲以上民眾，確定意願數待中央提供。

衛生局指出，統計至今日上午8時，台中市完成第1劑接種計165萬3364人，全體市民涵蓋率58.71％，預計在10月底前達70％涵蓋率目標，尚需完成約32萬人第1劑接種。

衛生局提醒，依據中央規劃，第11期預約時程分流，BNT第1劑於10月11日上午10時至13日中午12時受理預約，AZ第2劑預約時間為10月12日上午10時至13日中午12時，施打期程10月15日至21日，請接獲簡訊民眾儘速至平台完成預約。