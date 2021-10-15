網路名人四叉貓（劉宇）日前施打高端疫苗後，自費檢驗抗體，並數度在個人臉書分享他的抗體數據。今（15日）他公布接種完2劑高端疫苗後14天的抗體數值為 4610.2 AU/mL，竟和初次檢驗相差了130倍，對此結果，四叉貓直呼「已經沒有人可以阻止我啦！」

網路紅人四叉貓今（15日）公布接種完2劑高端後14天的抗體數值為 4610.2 AU/mL，竟和初次檢驗相差了130倍。(摘自四叉貓臉書)

四叉貓在8月23日打完第一劑高端疫苗後，間隔15日測得抗體數值為 35.4 AU/mL；又過了20天，他再次抽血驗出抗體數值為 907.5 AU/mL，開心表示整整提高為25.6倍。

9月30日四叉貓接種完第二劑高端疫苗，並在接種後14天（10月14日）三度到禾馨體系的診所抽血檢驗抗體，抗體數值再度飆升為 4610.2 AU/mL。對此結果，四叉貓滿意地說，「這次數值 4610.2 AU/mL是第一次基本戰力（35.4）的130倍！已經沒有人可以阻止我啦～～～」

不過，四叉貓日前就發文坦承，自己玩弄了抗體數值，「第一次在理論上最低點抽血，第二次在理論上最高點抽血」，他故意不強調增加數字而說提高25倍，藉此增加戲劇感，其實第二次的檢驗結果 907.5 AU/mL，是個中規中矩的數值。四叉貓最後表示，11月1日預計是他最後一次抽血檢驗抗體。

對於四叉貓這次的抗體檢驗結果，網友紛紛留言，「一種130倍界王拳的概念」、「四叉貓進化變四千貓了」、「之後會破萬嗎」、「糟糕～又要被罰錢了」。但從醫師角度來看，前台大感染科醫師林氏璧認為，光驗抗體無法代表疫苗保護力，感染科權威黃立民先前也說，實際的保護力還是得看「中和抗體」數值。