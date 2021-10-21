第12期公費疫苗預約亂象叢生，許多民眾無法預約第二劑莫德納疫苗，指揮中心昨天傍晚臨時加開兩萬多個名額，再次引發民怨。衛福部長陳時中今天解釋，這是因為有原先被造冊接種的11萬人跑去平台預約，因此佔去約2萬多人的名額，才會在昨天傍晚緊急加開。

陳時中今出席立法院衛環委員會備詢前，接受媒體聯訪時指出，本次莫德納疫苗預約，原先就有約20萬的民眾是在64歲以下至55歲間，先前是用預約平台登記，另外有53萬左右的民眾原先是造冊對象，只不過造冊對象中有11萬人在昨天上網預約，因此佔去可預約名額，所以才會臨時加開預約場次。

外界質疑，先前高端疫苗的股市交易有異常，陳時中對此指出，高端疫苗的緊急使用授權（EUA）是獲衛福部認可的，但相關的交易，必須由檢調、金管會調查，非衛福部權責。

陳時中也說，高端疫苗的二期臨床結果能夠登上美國知名期刊，代表這是大家都認可的結果，對此感到相當高興，目前也持續與美國就高端疫苗的有效性進行談判，持續努力溝通。