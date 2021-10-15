第11輪疫苗今開打！指揮中心昨緊急加開BNT對象，10月13日前登記意願的44歲以上民眾，今上午10點起限時8小時可登錄平台預約，不過，由於可預約名額只剩11.2萬，符合資格的加開對象卻有27萬人，想打疫苗的恐要快點搶，預約成功最快可在後天打到疫苗。

指揮中心昨晚緊急宣布加開第11輪BNT對象，在10月13日前登記意願的44歲以上者，可以在今天上午10時起至下午6時進入平台預約打第一劑，總計有27萬人符合資格，預計可在10月17日至10月21日開打。

指揮中心提醒，今上午10時至下午6時加開的預約時段，只開放給加開對象預約。不過，這波預計有27萬人符合資格，但可預約的接種名額只剩下11.2萬人，名額有限，請符合資格的民眾要提早預約。

第11輪疫苗由AZ和BNT上場，BNT的部分總計有101.7萬人完成預約，除了今天加開的對象之外，原本就開放給在「10月6日前完成意願登記的44歲以上民眾」、「12至22歲年輕人」與「18歲以上第九纇對象」預約打疫苗，最快今天開打；AZ則提供在7月22日前接種第1劑的18歲以上民眾、7月30前已接種第1劑的54歲以上者打第2劑。