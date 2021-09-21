台中市環保局今天到染疫女留學生用餐的春水堂豐樂店用午餐消毒。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台北市一名確診的留英女學生16日曾與家人自行駕車欲前往南部探親，途中停留台中市用午餐，市府掌握疫調，並將於今日完成風險場域足跡點清消，衛生局表示，6名春水堂員工今早快篩結果出爐均為陰性。

衛生局表示，台北市這名案16254女留學生16日與家人自行駕車欲前往南部探親，當日中午1時40分至2時30分於春水堂豐樂店用午餐，該餐廳有使用隔板並安排梅花座，工作人員皆佩帶口罩，該時段外場工作人員共6人，皆無症狀、自我健康監測14天。

衛生局表示，6名春水堂分店員工今早快篩結果均為陰性。