今新增1本土案例與7例境外案例，而本土個案為鴻海集團的員工，SOGO忠孝館晚間也傳出有確診者足跡消息，8樓整層將在25日對外停業一天。對此，北市衛生局證實，個案為今日外縣市確診個案，案16286確實有到SOGO百貨忠孝店，今天已通知進行全棟清消，八樓有個案足跡，該樓層停業一天，其中8樓個案停留比較久的某幾個櫃位，則停業三天。

衛生局表示，該個案其他北市足跡皆都有實聯制，皆可以掌握，並已通知業者，考量百貨公司因量體比較大，因此預計明日公布百貨公司足跡，詳細資訊明天說明。