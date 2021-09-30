許多人都抱有中樂透的夢想，希望自己能盡快過上財富自由的生活，不過有人卻用於幫助別人。澳洲一名幸運男子去年買彩券，中得頭獎100萬美元，但他領到獎金後，並不是全花在自己身上，而是援助親友及需要幫助的人。

根據《每日郵報》報導，居住在維多利亞州的47歲查爾頓（Peter Charlton）於2020年8月，購買3張Tatts Lotto彩券，意外中得100萬美元（約新台幣2782萬元），扣除稅額後實拿約89萬美元（約新台幣2475萬元），查爾頓透露，買樂透的動機其實與他的叔叔查理（Charlie）有關。

查爾頓提到，過去他經常與叔叔出去買彩券消遣，對方時常告訴他「我們總有一天會中獎」，不過叔叔因患有慢性肺病，最終於去年過世，讓查爾頓非常難過，叔叔過世2周後，他在車上發現對方遺落的小刀，為了紀念叔叔，他便買了3張彩券，豈料竟真的中獎，笑著說是叔叔顯靈。

而獲得鉅額獎金後，查爾頓並不是開始過揮霍的生活，反而用來幫助別人，查爾頓留下一些錢，償還貸款和買二手車，大部分的錢則捐出去，他表示「把所有錢留給自己用，讓我感到很不舒服，所以我並沒有這樣做」，他先用於幫助身邊的親友，提供一筆改善生活的費用，之後他也常遊走在咖啡館、餐廳和超市等為別人買單。

查爾頓表示，「我想放棄這一切，做這些事反而讓我更自在」、「我的任務就是，在大家意識到我中樂透前，把獎金全捐出去」，他甚至還在臉書傳訊息，尋找需要幫助的人，並向網友索求銀行帳戶匯款，不過多數人都有防備心，因此他時常被誤認是詐騙集團，但他仍不斷向陌生人伸出援手。

查爾頓近日接受澳洲新聞台《7news》採訪，坦言自己已捐出大部分的獎金，對象多數是素未謀面的陌生人，而他也感到非常開心，「幫助別人是一種樂趣，在自己有能力幫助他人時，卻吝於伸出援手，我自己也無法接受，我想盡我所能，讓別人的生活過得更明亮」。