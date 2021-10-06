高樹超商女店員挖眼案輿論持續延燒，遭批冷漠的屏東縣政府，屏東縣長潘孟安5日晚間前往高雄長庚探視傷者，6日上午更親上火線講解近日作為，強調第一時間已與院方聯繫，協請給予妥善協助，院方認為後續有多次手術必須進行，傷者最需要的是休息，所以才遲至至今才到醫院探視。

潘孟安指出，從事社會工作必須承擔輿論抨擊，此次案件有不少不同聲音，他強調，秉持一致態度，屏縣府不會卸責、不甩鍋，若有做不好的地方也會立刻改進、精進。

但外界批評，縣府在案件爆發後，僅一次針對社會網絡有漏洞表示遺憾，且縣長遲遲未到醫院探視傷者，潘也解釋，獲悉狀況後已請具有社工背景的副縣長吳麗雪到醫院探視，當時因為潘小妹術後正在休養，並沒有見到面，只與家屬承諾會提供必要照顧。

同時也與長庚院長聯繫多次，醫療團隊表示，除了眼睛與鼻梁手術外，還需要適時休息，所以才會在昨日到醫院探視。

至於帳戶捐款問題，也是與家屬討論過後，家人提供私人帳戶，並委由社會處鹽埔家庭服務中心作為諮詢與媒合窗口，讓善款能直接進到個案帳戶，做最快速且有效的運用，近日社福館同仁電話不曾停過，謝謝許多朋友熱心捐出善款協助。

潘孟安認為，潘小妹經歷2次手術，還在治療當中，縣府擔心當事者因暴力攻擊產生心理創傷，目前除由醫院社工安排諮商，未來出院後也將由社會處持續追蹤，並安排心理諮商師關懷，同時關心家庭狀況，協助能盡早走出陰霾。