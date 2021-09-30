大陸疫情期間泡麵需求也激增。但台灣西進的知名品牌「康師傅」一名於珠三角地區的公司總經理，在開會時竟說出「此時天助我也...來場疫情」未料錄音被流出，目前已被公司記過處分。

據《南方日報》報導，今年5月21日廣州荔灣出現本土新冠感染者，之後一個多月，深圳、東莞、佛山等地相繼出現本土疫情，在6月底廣東防疫最緊張之際，康師傅公司於珠三角地區的一名潘姓總經理在與員工開會時，提到公司今年業績，竟聲稱稱：「此時天助我也...來場疫情。」談到中山分公司的業績時，潘男對著中山區域經理說：「中山到現在還沒疫情，深圳有了、東莞有了、廣州有了、佛山有了，×××就中山沒有...天都不助你。」

會議錄音遭曝光後，潘姓總經理對媒體表示，言論不當只代表個人，並對公眾致歉，會深刻檢討。他還不忘強調公司一年多來，為了抗疫，做了很多捐贈。

康師傅公司內部在8月已經對潘姓總經理作出懲處，指其因個人言論不當而被記大過一次。康師傅華南區相關人士稱，「確實從錄音上來看是有問題的，所以前期先做了一個這樣的處理。」9月29日，康師傅方面再次表示，其他整體情況的調查還在進行中，後續有進一步的消息會再公布。

根據康師傅控股財報顯示，泡麵行業2020年上半年在疫情影響下需求遽增。去年，康師傅泡麵事業收益同比增長16.64％，佔總收益43.64％。