接種新冠疫苗後出現流鼻血的副作用並不常見，最近南韓有名男子混打AZ＋BNT後連續三天「鼻血狂流」，睡覺時也流不停，只好緊急就醫。國內也有一位40多歲男醫師自曝在6月接種AZ疫苗後常常莫名流鼻血，跑遍各大診所、醫院治療仍無效，最後靠中西醫治療後才終於得到緩解，但仍不時會擤出如「草莓果醬」般的血塊。醫師坦言，當初並不想打疫苗，為了患者著想才選擇接種，但發生此事後，已不敢再打第二劑。

《朝鮮日報》報導，南韓一名男子曾接種過AZ，9月10日混打第二劑BNT後卻開始狂流鼻血，一流就是連續好幾天，連睡覺也止不住，最近國內竟也有位男醫師接種疫苗後出現鼻血狂流的情形。根據《ETtoday新聞雲》報導，男醫師在接種完AZ疫苗後，常常莫名流鼻血，一流就是血流如注，不管是他在看診時、吃飯時，甚至在睡覺時，就算他曾嘗試塞衛生紙、棉花來止血，卻都在瞬間被染紅。這樣的生活帶給他許多不便，要常常跑醫院，男醫師表示，曾因此一晚進出急診3次。

後來，男醫師流鼻血的情況在經過中西醫調養後才逐漸好轉，但仍會不時擤出如「草莓果醬」般的血塊。他坦言，當初完全不想打AZ，純是為了看診的病患才去接種疫苗，但從沒想過會有這麼嚴重的副作用，已經不敢再打第二劑。對此，心臟血內科醫師林宗憲指出，還沒聽過接種AZ後有血管爆裂情形，認為流鼻血可能是其他原因導致，只是剛好在接種疫苗後發生。

第八輪AZ疫苗於15日開打，開放18至22歲年輕人接種第一劑，以及已接種過第一劑滿10週的民眾施打第二劑。根據衛生福利部統計，截至目前為止，我國COVID-19疫苗累計接種1270萬8428 劑，疫苗接種人口涵蓋率48.97％，劑次人口比54.19％。