桃園市長鄭文燦表示，已與中央流行疫情指揮中心協調，18日中央將配疫苗協助機場未施打第二劑疫苗的員工進行接種，提升疫苗覆蓋率。（陳夢茹攝）

桃勤公司20多歲的機艙女清潔員染Delta ，市府針對桃勤公司擴大匡列385人進行採檢，347人採檢陰性、另有49人採檢中，陸續會再增加匡列對象。桃園市長鄭文燦16日受訪表示，已與中央流行疫情指揮中心協調，18日中央將配疫苗，以協助機場未施打第二劑疫苗的員工進行專案接種，提升疫苗覆蓋率。

鄭文燦說，桃勤女員工的工作是機艙清消，目前347人採檢陰性，其中也包括她的同居友人，機場總人數約為4萬2千人，已完成第一劑與第二劑者則占80％，約有8千多人還沒施打第二劑疫苗，約占20％，為讓機場保護力提高，已與指揮中心協調18日將配發疫苗給機場，要協助尚未施打第二劑的8千人進行疫苗接種，市府會動員醫院團隊進駐協助，務必使保護力提高。

鄭指出，他也向指揮官陳時中提及，入境動線要做防疫檢討，包括空側的地勤作業、4個貨運站，希望做完整的國境防疫動線專案檢討，近期內會完成，務必桃園國際機場防護標準提高。

媒體問及桃勤女員工染疫是否算是航空器感染？鄭回應，詳情還是要等疫調結果，但他認為，進入航空器做清消應該要有完整的個人防護，他一直主張在地勤作業、機艙整理及清消時必須採高標準防護，希望這部分要列入防疫檢討。