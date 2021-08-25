來自馬來西亞的聲樂老師李藹蔚，擁有甜美外型、32G傲人上圍，曾上《綜藝大集合》爆紅，IG上有39萬人追蹤，近日她曬出一段打拳擊的影片，穿著低胸背心，畫面波濤洶湧太衝擊，讓網友看了全被晃暈。

李藹蔚常在網上分享生活點滴，24日曬出一段打拳擊影片，幽默寫下：「別惹我，我可是葉問的老婆，別問。」並透露最近最喜歡的運動就是拳擊，讓她很舒壓，並表示每次打拳時，會把沙包想像成網上的酸民，想著「把他們打爆」，個性直率大方。

影片中，李藹蔚紮起馬尾，穿著粉色低胸背心搭配運動短褲，正認真地打著沙包，看得出拳拳有力，有時還搭配提膝踢擊的動作，看起來相當熟練，而在她打拳時，飽滿雙球跟著晃來晃去，意外成為最吸睛亮點，畫面太兇讓大批男粉直呼「怕了怕了」、「好晃」、「太兇了吧」、「我投降」。

有趣的是，李藹蔚PO出打拳片後，竟被酸民扭曲成她露奶靠打拳擊晃奶來吸引關注，還被放話「有本事包緊緊來打拳」，讓她氣不過地又PO出最新一段影片，這次她穿上長袖、長褲，甚至戴上圍巾、安全帽，全副武裝上陣直接反嗆酸民，還打趣稱「穿這套真是熱死我了」，讓網友看了全笑翻。