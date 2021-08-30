一名年輕正妹2年前在北市信義區的夜店狂歡整夜，清晨離開時醉倒路邊，剛好有三名男大生經過，其中一名謝姓男大生見女方癱軟在地，竟然色慾薰心，支開另3名同學後，將她抱到一旁的草叢裡性侵，事後還謊稱3人替他把風，女方事後怒告四人性侵，犯下獸行的男大生才坦承，並表達願意賠償50萬且當志工反省，但女方事後精神受創長久就醫，不願接受道歉賠償，台北地院依乘機性交罪，判處男大生3年2月徒刑，仍可上訴。

根據判決書記載，謝姓男大生在民國108年10月26日上午5時許，在台北市信義區一家夜店旁人行道，見一名妙齡女已因酒醉意識不清、身體無力而倒臥在地上，竟將A女抱起帶至路旁草叢內性侵，女方清醒後才知自己遭到侵犯報警。

警方調閱監視錄影帶後發現，A女在現場站立不穩、身體傾斜，坐在人行道後不久即倒臥在地，謝姓男大生等一行4人經過，由謝男前往找A女攀談搭訕後，就抱起帶至一旁草叢。

同行的朋友當場見A女當時講話不清、胡言亂語且發出酒醉後之叫聲，呈現癱軟狀態，還以為謝男想要正在「把她」便在一旁等待，但一位時間太久，便前往草叢查看，當場看到女生衣衫不整，同學還問謝男有無與A女發生性行為時，謝男答稱「這種違法的事情我不敢做」，還強調：「擔心被監視器拍到，要去案發地看附近有無監視器」，隨後一行人匆匆將女方衣物穿好後，協助通知女方家人便離去。

女方事後清醒後後發覺自己遭到性侵，立刻前往醫院驗傷並報案，同時也在體內驗出謝男DNA，經警方調查後發現現場有四名男子，經傳喚到案後，謝男孩指稱當時是兩情相悅才發生關係，另三人在場把風，女方一怒之下四人全部提告。經檢方偵查後，除了謝男外，其餘三名同學均不起訴。

法官審理後認定，謝男造成A女傷害甚鉅，雖對A女深感抱歉並出具悔過書，亦願先給付新臺幣50萬元以彌補A女一部份，後續民事賠償亦會勇於承擔，更報名志工、深刻反省，請求宣告緩刑。

但法官認為，謝於犯後否認犯行，且其為逞色慾，竟在鬧區道路旁之草叢對A女性侵，造成A女心理創傷，至今仍在精神科就醫治療，甚至造成A女數次自殘，迄今仍無法走出傷痛、正常工作，亦因而取消出國唸書之計畫，A女表示不願收受被告之50萬元，也不同意給予被告緩刑機會，因此判刑3年2月，仍可上訴。