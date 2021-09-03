去年新北市王姓男子在一家卡拉OK店外，見一名女子酒醉倒臥在騎樓處，他假好心將她喚醒送到旅館休息，卻藉機加以性侵，女子逃跑竟被他痛毆，最後她流血且裸身由旅館二樓水塔處跳下逃跑，一審依強制性交罪判刑6年2月，二審考量他坦承犯行，改判4年6月。

王男在去年4月19日凌晨4點，在新北市一家卡拉OK店外，把酒醉的女子帶往旅館，隨後要求她脫衣服對其進行口交，她當場表示「我不要」，王男竟拉扯她頭髮強迫，還毆打她胸口施暴，恫稱「妳休想離開」、「妳相不相信，我會讓妳更難看」。

王男看到被害人想要離開房間，將她拉至浴室內，持蓮蓬頭敲打她之頭部及臉部，並沖洗她因受傷而流血之痕跡，她來不及攜帶隨身物品、在未穿著衣物及身上受傷流血之情形下，趁隙裸身逃離房間，由旅館二樓水塔處跳下，向豆漿店店員哭泣求救，警方到場後逮獲王男。

二審斥責王男侵害被害人的性自主決定法益，危害女性自主權，戕害其身心，未彌補被害人全部損害或得其寬宥和解，但考量他犯後終能坦承犯行，依強制性交罪判刑4年6月。可上訴。

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