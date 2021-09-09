在南部大學任教的印度籍男博士卜拉薩2月和女網友相約在高雄愛河畔見面，過程中竟伸手襲胸，事後辯稱以為是場浪漫激情的邂逅。卜拉薩否認侵犯女網友，但DNA採證結果及道歉短訊成為鐵證，高雄地檢署依強制猥褻罪將他起訴。

卜拉薩7月就結束教授任期，聘僱期間期滿將依規定出境返回印度。檢方考量他在台灣僅有租屋處且無與親友同住，若離台恐不再來台而逃避審理和刑罰，6月就限制他出境、出海，9月再裁定限制延長至明年5月。

卜拉薩2月特地從台南來到高雄和女網友相約見面，雙方晚間在愛河畔相遇，邊散步邊聊天，卜拉薩見女網友倚著欄杆欣賞夜景，竟從後方靠近緊貼，伸手觸摸女網友肩膀，接著手滑進女網友上衣內，直接按壓撫摸胸部。

女網友一度掙扎告訴卜拉薩不要這樣做，但當時現場附近都沒有人，女網友擔心大叫會激怒卜拉薩，根本不敢出聲制止。事後逃離現場，才打電話給友人求救，表示自己遭強吻及摸胸。

卜拉薩辯稱，確實有和女網友親密接觸，但因為雙方有聊到性愛之事，他認為這是女網友給他「開綠燈」，加上女網友沒有反應動作，以為她完全配合。

但女網友甚至向檢方指控，卜拉薩還撫摸她的下體還用手指性侵得逞，但檢方依據刑事局鑑定書及女網友提供的驗傷診斷書，無法佐證性侵，證據僅顯示卜拉薩在女網友的內衣罩杯裡留下DNA。

檢方根據卜拉薩事後傳給女網友的道歉訊息「I feel guilty」、「Forgive me one time」，偵結後依法將他起訴。