46歲的越南籍女子和70歲阿伯做完半套性交易後被警方查獲。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄市三民區1家美容坊暗中媒介色情交易，轄區警方探訪屬實，1日晚間持搜索票直搗黃龍，業者見警方趁機按警示燈，當下警鈴大作，1名70歲王姓阿伯花1600元和46歲的越南籍女進行半套「排毒」交易，剛做完警方就衝入包廂，警方另查獲2對男女性交易，將店內負責人、女服務生及嫖客等10人依法送辦。

高雄市三民一分局警方探訪九如二路1家暗中經營色情交易的美容坊，查證屬實後，1日晚間先由2名警員喬裝嫖客，當時店內蔡姓女負責人一度懷疑2人是警方喬裝，帶領2人進包廂後，還問：「你們兩個是長官（指警察）嗎？我們做小生意而已」，警方假裝露出緊張神情，邊脫襪子邊答：「你這樣講我很緊張，不要把我們晾在一旁，趕快叫小姐進來」。

喬裝嫖客的警方見2名女服務生進入包廂後，和在外面等候的警方裡應外合，警方持搜索票衝入店內，業者見苗頭不對，暗中按下警鈴，瞬間警鈴大作，當時在包廂內的70歲王姓男子和46歲越南籍的陳姓女服務生剛做完半套性交易，2人走出包廂，又被警方喝令進包廂受檢，現場另查獲53歲許姓男子和54歲蔡姓女服務生以及37歲劉姓男子和31歲林姓女服務生從事性交易。

警方在從事色情交易的女服務生的皮包內搜獲多個保險套。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

警方查扣店內的色情交易所得和遙控器。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

警方將蔡女以及身上被搜出遙控器的女店員、3名嫖客和5名女服務生全數帶回，訊後依妨害風化罪將負責人蔡女及女店員移送法辦，其餘人則依違反社會秩序維護法每人裁處3000元。