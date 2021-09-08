三星蔥價格近期又居高不下，8日的產地均價每公斤達255.8元，昂貴的蔥價也再度引發宵小的出沒，近一個月來已有4件蔥農遭竊的事件，最多損失近2萬元左右，三星分局已成立專案小組，並啟動「護蔥專案」，同時指示大洲、三星、大隱3個蔥田較多的派出所成立LINE群組，透過互助方式全力追捕偷蔥的宵小。

上個月中旬因台灣中南部發生嚴重水患，導致蔬菜價格大幅上漲，連帶讓知名的宜蘭三星蔥價格也跟著狂漲，從八月初每公斤不到百元的價格一路飆漲，近日的產地價更是每公斤突破250元大關。

三星警分局依據以往的經驗，只要三星蔥的價格衝破每公斤200元，就會誘發宵小出手的動機，因此當上個月三星蔥價格突破每公斤200元時，就立即啟動「護蔥專案」，但近一個月來警方仍先後接獲4起蔥農報案，指種在田內的青蔥遭人偷拔，損失大約2萬元。

警方除了加強防竊的巡邏勤務，分局長林書慶另指示轄區內蔥田最多的大洲、三星、大隱3個派出所成立「護蔥LINE群組」，將轄區內蔥農邀約進入群組，透過更即時、密集的訊息交流，發揮警民聯防的防竊效果；對於已經發生的三星蔥竊案，三星警分局也已經掌握可能對象，正準備收網抓人。

除了三星蔥，三星地區每年6至8月間是「三星上將梨」的採收季節，因為果梨也屬於高經濟的農作物，同樣淪為宵小的覬覦目標，三星警分局當時也啟動了「護梨專案」，並成功地抓到兩組竊嫌，護住了農民辛苦的成果。