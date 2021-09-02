4歲林姓女童疑遭凌虐致死，女童生母的胡姓同居人（中）被法官裁准羈押禁見。（本報資料照片）

台南4歲林姓女童遭虐亡，警方發現女童頭、臀、四肢、胸腹大面積瘀血，口鼻頸有捏掐、出血，方姓生母及胡姓同居人涉嫌用長期虐童、下手凶殘，胡男羈押禁見，方女因懷孕達5個月，僅被羈押禁見。地方傳出，方女外型亮麗、個性活潑，是台南知名酒店小姐，虐童消息傳出，黑道、八大業者嗆聲要找她「出來聊聊」。

8月30日晚間，女童疑不慎在床上大便，被方女及胡姓同居人拖到廁所用拖把「教訓」，事後驚覺女童已無氣息，送醫不治。警方調查，26歲方女2017年11月生下女童，女童生父2019年1月過世，方女返回台南娘家，以每月1萬餘元將女童託付給嘉義的舅公照顧。

今年因疫情關係，方女與胡男靠打零工維生，收入不穩，付不出照顧費，加上她懷孕約5個月，7月15日將女童接回台南同住，才生活1個多月，女童就慘遭虐死。

據自由時報報導，地方傳出，方女是酒店小姐，因疫情失業，她約19歲進入八大行業，因身材好、個性活潑，相當受到酒客歡迎；虐童消息傳出後，傳黑道、八大業者都相當憤慨，放話要找方女「出來聊聊」，認為在疫情之下，八大行業生存艱困，方女也因此失業，竟然還做出這種事來，無疑是雪上加霜。