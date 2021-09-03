中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一林襄，今年2月才加入，就因嬌小外貌卻有大反差E罩杯身材，半年多時間就累積高人氣，甚至還推出個人寫真「與你襄遇」造成搶購；最近林襄在節目《綜藝大熱門》曝光寫真照，烤肉主題穿得相當清涼，超巨雙球快溢出來，身上塗烤肉醬和吃香腸畫面非常引人遐想，網友流口水直呼「好香」。

林襄是新一代啦啦隊女神，平時她不只在球場上替球員加油打氣，也是許多綜藝節目爭相邀請的來賓，日前林襄在《綜藝大熱門》分享寫真珍藏美照，特地拍了一組應景中秋節的烤肉主題；照片中林襄身上穿了一件灰色寬鬆背心和一件小熱褲，拿著烤肉用具對著鏡頭擺姿勢，但細看每個角度都太犯規。

寫真照中的林襄手拿烤肉醬和烤肉刷，臉上還巧妙地有一點木炭灰，而因為胸口和側邊領子都很寬鬆，側面角度她的超巨雙球幾乎要溢出來，往下看蜜桃臀還塗了一抹烤肉醬，誘惑模樣讓女主持人Lulu都驚呼，「誰烤肉會穿這樣」；另外林襄再補上一張吃著香腸的辣照，胸前I字事業線超深，畫面十分引人遐想。

林襄吃香腸的畫面非常引人遐想。(圖/ 摘自《綜藝大熱門》YouTube)

烤肉系列照曝光後，林襄不科學身材又讓網友全淪陷，「好辣」、「啊嘶」、「我要上班了，怎麼可以這樣」、「這張真的超經典，會乖乖複習的」、「吃烤肉」、「很襄（香）」、「好香」、「也太大了」、「烤肉醬大賣、「這個東半球面積好寬廣」。