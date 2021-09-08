大陸女星孫儷是著名的演技派演員，她私下也是暖心媽咪一枚，孫儷和男星鄧超結婚11年，育有一對子女，孫儷照顧孩子都親力親為，她今（8日）就被陸媒曝光，帶7歲女兒「小花」上舞蹈課時，站在馬路上的小花，沒注意身邊有車子接近，孫儷一發現就趕緊拉住女兒，媽媽力爆發。

孫儷今被陸媒曝光帶著兒子「等等」、女兒「小花」上舞蹈課，孫儷身穿寬鬆衣褲，頭戴帽子和口罩，打扮相當低調、隨性，10歲等等身高已長到孫儷的肩膀，暴風抽高速度相當驚人，而7歲小花則頭綁包頭、身穿粉色舞蹈服，模樣相當可愛。

不過當小花下車時，站在馬路上的她，沒注意到身邊有車子緩慢接近，孫儷一發現就趕緊拉住女兒，媽媽力爆發，反應相當迅速，隨後孫儷就牽著一對兒女去上才藝課，孫儷遵守防疫規定，進教室前量體溫，而當孫儷拔下口罩時，也讓她的白皙肌膚全曝光，孫儷肌膚狀態極佳，儘管陸媒跟拍畫面模糊，依舊擋不住孫儷的光透美肌。

儘管孫儷對私生活相當低調，但她仍不時會在網上分享家庭日常，等等、小花生日時，她更不吝嗇曬出與鄧超親吻孩子臉頰照慶生，而孫儷日前還透露，鄧超只要一看到小花哭，鄧超就快心碎了，總是不管三七二十一馬上就安撫女兒，甚至父女還會抱頭痛哭，讓孫儷超傻眼，發文還釣出鄧超直呼：「謠言止於智者」，一家人互動相當溫馨。