1名網友日前發現有一家4口騎著2輛機車環島，大讚父母很用心，為孩子創造難忘回憶，而吸睛的是機車後座的2名孩子都背上牌子，兒子寫著「我爸說退伍要環島，所以我就跟上了」，女兒則寫「前面的說要一個人環島，媽不肯，只好全家出動」，還有人發現母親騎一般機車，父親則是騎重機，笑說「媽媽太猛了！」

該名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他日前在路上發現一家人分別騎著2輛摩托車環島中，覺得該家人相當熱血，當下拍下照片發文說「希望你們環島順利完成，安全第一」，並希望其他網友也能留言一起為該戶人家加油打氣，「人生中有無數回憶，為自己留下紀念」。

1名網友日前發現有一家4口騎著2輛機車環島，大讚父母很用心，為孩子創造難忘回憶，而吸睛的是機車後座的2名孩子都背上牌子。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

照片中吸睛的是，該戶人家的父親載著兒子、母親載著女兒，兒子、女兒的背後都放著牌子，兒子的牌子寫著「我爸說退伍要環島，所以我就跟上了」，女兒的牌子則寫「前面的說要一個人環島，媽不肯，只好全家出動。」有此可知，爸爸應是職業軍人甫退伍，就帶上全家一起環島。

其他網友留言說，「好讚好熱血的一家人，祝旅途平安玩得愉快」、「跟孩子創造美好的回憶」、「上禮拜日在往墾丁的路上有看到他們，一個禮拜了還在環島...厲害」，也有人發現該父親騎的是經典重機FZ-150，車齡相當久，而該母親騎的僅是一般機車，笑說「媽媽超猛欸」、「媽媽很強，爸爸很有耐心」。