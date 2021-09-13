大陸女星孫儷以宮廷劇《後宮甄嬛傳》再攀事業高峰，不只讓孫儷打開在台灣知名度，也讓她霸氣娘娘的形象鮮明，不過孫儷私下是暖心媽咪一枚，對照顧孩子親力親為的她，近日就被大陸八卦媒體直擊，孫儷親自接兒子等等、女兒小花放學，孫儷和孩子們邊走邊聊，親子互動溫馨。

孫儷今（13日）被大陸八卦媒體曝光接孩子放學的片段，影片中，孫儷身穿白色雪紡上衣搭配黑色高腰褲，黑白色系穿搭更顯孫儷穩重、優雅的氣息，孫儷還俏麗地頭戴貝蕾帽，整體穿搭輕鬆有型，照顧孩子親力親為的孫儷，則親自接兒子等等、女兒小花放學，等等走在前方、小花則是走在媽媽身旁，孫儷和孩子們邊走邊聊，還不時注意路況保護孩子，親子互動相當親密。

孫儷親自接兒子等等、女兒小花放學，親子互動溫馨。（圖／取材自新浪娛樂）

其實，孫儷日前才被直擊帶孩子上才藝課，當時7歲的小花下車後，乖巧地站在馬路上等媽媽，她沒注意到身邊有車子緩慢接近，孫儷一發現就媽媽力爆發，反應相當迅速趕緊拉住女兒。

38歲孫儷是著名的精湛派代表，她在2011年以宮廷劇《後宮甄嬛傳》再攀演藝事業高峰，之後演出的《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》、《理想之城》等戲也都大受好評，孫儷雖然作品量少，不過每一部都叫好又叫座，而自從孫儷出道以來，就一直擁有纖細體態和俏麗臉蛋，這都要歸功在孫儷重視運動和飲食管理，她三餐多以清淡食物為主，孫儷也不時在微博曬菜單，大方分享她的養生之道。