台中市39歲邱姓女子在27日晚間接種完高端疫苗，29日傍晚6點多與家人聊天到一半時，突然呼吸急促、喘不過氣全身僵硬、眼睛翻白眼，家人嚇壞緊急送到國軍台中總醫院急診治療，心跳竟飆到一分鐘130多下。衛生局長曾梓展說，邱女是接種高端疫苗台中市第5位出現不適的民眾。
曾梓展指出，據了解，邱女無慢性病史，連感冒都很少，曾聽說館長打完高端疫苗訓練時心悸嚴重、一度喘不過氣。
曾梓展表示，邱女於8月27日在國軍台中總醫院接種高端疫苗，於8月29日下午出現全身抽蓄、雙眼上吊、主訴心跳快、喘不過氣，前往國軍台中總醫院急診就醫。邱女體溫37.7℃，經急診內科莊宗儒醫師診視，心電圖及抽血檢驗無明顯異常，囑靜脈輸液，症狀緩解後就離院 。
曾梓展指出，台中市接種疫苗出現不適共有533位，其中注射AZ疫苗出現不適有433位、疑似注射反應不良致死有84位，接種默莫德納疫苗出現不適有95位、疑似注射莫德納反應不良致死有17位，疑似接種高端疫苗出現不適台中市到今天共有5位。
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