長榮3名機師遭突破性感染，外界將責任歸咎於指揮中心取消機組員的抗體監測，對此專家諮詢小組召集人張上淳今天解釋，目前重點已不再是機組員的抗體監測，而是檢疫模式以及追加第三劑等措施，因此取消追蹤機組員的抗體濃度，考慮讓機組員優先施打第三劑疫苗。

為確保我國機組員的疫苗保護力，指揮中心先前針對打過完整疫苗的機組員，執行每三個月一次的抽血，檢查機組員體內的抗體濃度，但近來卻被指揮中心取消。張上淳解釋，因為在數千名機師中發現，有七名機組員即便打過疫苗還是無法產生抗體的罕見情形，加上近來國外Delta病毒株肆虐，確實有打第三劑的必要，因此政策早已不再追蹤機組員的抗體。

張上淳解釋，本來就會有少數個案打完疫苗後不會產生抗體，專家諮詢小組與ACIP之前也討論過，是否要對這些未出現抗體的機組員優先施打第三劑疫苗，但隨著國際Delta疫情越趨嚴重，第三劑追加劑的呼聲漸高，即便有抗體的機組員，也可能隨著時間流逝而降低抗體濃度，因此取消例行性的抗體監測計畫。

張上淳指出，現階段政策重點應放在檢疫策略以及追打第三劑等實質模式，測抗體對現在的疫情而言已不是最重要的事項。

張上淳說，這七名打完疫苗後沒有產生抗體的機組員，指揮中心會先去審視他們的疫苗廠牌，確實必須納入追加接種的考量，不過必須先得到本人同意，ACIP則是建議採用研究性質的方式進行，畢竟這些人的體質較特殊，透過研究方式進行也不會與現行指揮中心設定的接種策略牴觸。

至於全體機組員是否都應該打第三劑？張上淳說，現在專家小組是有在考慮，但還是要累積多一點資訊，以及國內疫情狀況，同時也考量到整體疫苗到貨情形，還有實際開打時間等討論。