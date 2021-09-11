北市松山區某國中出現1確診個案，國中生今確認基因定序是Alpha英國變異株。台北市長柯文哲11日於疫情記者會表示，本案共篩檢920人，904人都是陰，另外16人尚未出爐，除居家隔離者，全校周一回去上課。

柯表示，該學生PCR第一天CT值是33，第二天是35，做基因定序是Alpha不是DELTA，顯然與新北無關，再來抗體IGG-、IGM＋，S與Ｎ抗體皆正，至少是2、3週前的陳舊案例，證明他的抗體不是打疫苗來，而是自然感染。

柯指出，因此判定該學生很久以前感染，一般來講是殘陽，這種病人感染別人機會很低，這個就危機解除一大半，但第一圈的人為了安全起見，照標準觀察14天，第0、5、13天做PCR檢查。

柯說，接觸者的接觸者感染機會很低，基於科學上，「對其他同學要說好消息也可以，說壞消息也可以，就是你們要回去上課，不能再放假」，不是第一圈的居家隔離者，禮拜一請回去上課。

他表示，這也是北市防疫新概念，過去四個月系統建立起來，為了安全起見圈大一點，沒有問題就回去上課，不要說看到一、兩個案例，就全市餐廳不准內用，會造成大規模干擾。

另外，柯說，昨天北市PCR篩檢做了1838人，新增案例是0，目前北市社區感染源活性感染源應該是很少，居家隔離者最低降到138個，短短兩天就圈到1098人，但該國中病例解除後，會再消掉一大半。