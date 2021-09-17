大陸澎湃新聞17日報導，福建16日當天新增61例新冠確診案例，廈門市31例已超過莆田市28例。據人民網領導留言板9月16日消息，福建省廈門市衛健委、廈門航空有限公司披露上一輪7月25日一名入境貨機人員一家4口及其他5人感染新冠病毒疫情細節，可能是該民航機組人員在美採集指紋面容時，曾摘手套口罩而染疫。

福建省廈門市衛生健康委員會、廈門航空有限公司9月16日回復稱，按照《運輸航空公司和運輸機場疫情防控技術指南（第七版）》（現行版）之機組人員入境隔離原則，「對於未過夜但因需要入關在境外短暫停留的，若執行任務期間全程嚴格按照指南防控要求做好個人防護，入境首次核算檢測陰性後，可免於集中或居家隔離，但需入境後第7日、14日進行核算檢測，期間可繼續執行國際／地區航班任務。入境後滿14天，可執行國內航班任務。」

廈航發生新冠感染的機組人員執行的是廈門─洛杉磯─廈門不過夜貨運航班。過站期間，機組按美方出入境管理要求下機出關，全程佩戴KN95口罩、手套和護目鏡。

重新入關時，機組在美方採集指紋和面容時短暫摘下口罩、手套和護目鏡，完成資訊採集後，使用自帶的消毒液消毒手部，並再次佩戴口罩、護目鏡。

回程航班於7月24日19：04從洛杉磯起飛，7月25日08：36落地廈門。7月26日其核酸檢測結果為陰性，於16：00解除集中醫學觀察。

為更好地防控疫情，廈航公司主動在入境後第3日（按規定是第7日、14日）即7月28日進行了第2次核算檢測。7月29日夜獲知第2次核酸檢測結果呈可疑陽性。廈航立即啟動Ⅰ級應急回應，配合地方政府連續多日24小時連軸工作，盡最大努力控制疫情、防止擴散，減少不利影響。

8月13日10時，廈門市中風險地區清零。此次疫情局限在當事人家庭範圍內，未發生外溢社會，與增加的第3日核酸檢測和當事人及其家屬解除集中隔離後非必要不外出和外出時全程佩戴口罩等做法有著很大的關係。

澎湃新聞報導，7月30日，廈門市在按規程對入境人員主動核酸檢測時發現，廈門航空公司一名國際貨運機組成員張某新冠病毒核酸結果呈陽性，通過擴大採樣檢測，發現其共同居住的3名家庭成員核酸陽性。張某妻子杜某，家政服務人員盧某，核酸檢測結果均為陰性。

當時4例感染者分別是確診病例1是35歲張姓機組人員，傳染給63歲父親、58歲母親、7歲兒子。7月31日晚上，又驗出張某是家政服務人員盧某和妻子杜某核酸檢測陽性，盧某被認定為確診病例，杜某被認定為無症狀感染者，杜某8月2日轉成新冠肺炎確診病例（輕型）。