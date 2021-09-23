全球各國已陸續放寬旅遊限制，阿聯酋航空目前已恢復9成航線，並持續強化全球運能，今日宣布啟動全球招募計畫，未來6個月內將招募3000名客艙機組人員及500名機場服務人員，前往杜拜加入阿聯酋航空團隊。

阿聯酋航空表示，全球招募計畫提供的職缺，為常駐杜拜以及需要第一線面對旅客的人員，希望邀請個性和善、充滿活力，有服務熱忱的人才加入成為夥伴，以如同阿聯酋航空品牌大使的身份走訪全球、與世界交流。

阿聯酋航空開出的組員條件，須年滿21歲、身高160公分以上、穿上制服後沒有明顯的刺青等，且要能說流利的英語。

因應各國邊境鬆綁，航班需求增加，阿聯酋航空已陸續召回在去年受新冠疫情減班影響而停工的飛行員、客艙機組人員和其他營運相關人員，目前已恢復全球近9成航線，飛往超過120個城市，並預計於2021年底恢復7成機隊運能，讓更多A380客機重返天際。