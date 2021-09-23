教育部體育署為鼓勵民眾加入體育運動志工行列，透過輔導各縣市政府辦理「運動i臺灣計畫-i運動大使團」，多年來已漸有規模與成效，今年有20個縣市共同推動體育運動志工。體育署並依《志願服務法》規定，對志願服務運用單位加強聯繫輔導及給予必要之協助，於9月30日及10月1日在高雄舉辦為期兩天的社會體育運動志工訓練成長營活動，藉此讓各縣市志工彼此交流、分享經驗，透過多元的知能課程，激盪出不同火花。

本次活動以「實用」為主軸，從圖解思維出發，引導學員腦力激盪，結合在地的志工推廣計畫、導入創意思維等方式，依地緣關係安排鄰近縣市志工分組，促進合作交流，活動課程中也將透過講師協助每一組規劃不同的體育運動志願服務計畫，讓志工夥伴們增進多元的視野。

體育署表示，本次活動原訂今年7月舉辦，惟因新冠肺炎疫情影響延至9月底，在疫情的紛擾下，亦影響各縣市的體育運動志工服務機會，所以將活動主題從去年「從中感動、從此行動」再延伸，訂為「從此行動，志工圓夢」，希望體育運動志工在未來疫情趨緩順利出勤服務時，以自我實現的同時，也讓台灣因為注入志工能量，更有活力。