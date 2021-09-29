立委劉建國28日邀教育部體育署會勘雲林縣12所學校，針對校內PU跑道破損嚴重、老舊或有裂縫不平整等問題，向教育部積極爭取經費，29日劉建國表示已獲得教育部承諾全力協助改善，連同之前10所學校，22校初估需8600萬元經費。

劉建國表示，雲林縣許多學校運動場設施老舊，導致學生使用上的安全性堪慮，先前已與體育署會勘斗六家商、僑和國小、莿桐國小、九芎國小、文安國小、舊庄國小、三和國小、文昌國小、文興國小、鎮南國小共10所學校。

28日劉建國再邀體育署學校體育組副組長潘婉馨等人，會勘崙背國小、大同國小、二崙國小、西螺農工、莿桐國中、林內國小、溪州國小、石榴國中、梅林國小、久安國小、東明國中、僑真國小共12所學校。

劉建國說，今年度向教育部爭取專案預算合計22校，初估8600萬經費，各校提報計畫經縣府審查後，需於今年11月20日前提報教育部辦理，來改善修復或重建校園內的PU跑道，所以邀體育署人員會勘並說明補助申請流程，幫助獲補助學校順利建構優質安全的運動環境。