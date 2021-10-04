雲林縣水林鄉水燦林國小校長蔡幸伸，介紹美軍營養工作站的歷史故事。（張朝欣攝）

美軍1968年起在雲林縣水林鄉進行7年的人工牛乳試驗計畫，當時興建的營養工作站，現在已變成水燦林國小圖書館，這段歷史故事由國內導演李建成拍成紀錄片，今年拿下美國、義大利影展最佳紀錄片等獎項，目前持續在網路上集資，為紀錄片上映做準備。

我國農業復興委員會（今行政院農委會）於50、60年代，與美國海軍第2醫學研究所、美國約翰霍普斯金大學合作，進行人工牛乳等孕婦營養研究計畫，時間從1968年底至1975年中美斷交為止，並在水林鄉水燦林國小內興建1棟2層樓白色外觀的營養工作站。

國內導演李建成為水林鄉子弟，從父親口中得知水林鄉民將營養工作站稱為「白宮」，還有許多在地婦女擔任護士、營養品配送員，因此激發他拍攝紀錄片《再會啦白宮》的念頭，記錄這段屬於台灣的歷史故事，並將文化資產保存觀念傳承下去。

《再會啦白宮》紀錄片完成後，陸續拿下「2021紐約電影攝影獎」最佳紀錄片、「2021義大利維蘇威國際電影節」最佳紀錄片、「2021坎城世界影展」紀錄片最佳導演將、「2021新加坡世界電影嘉年華」紀錄片最佳成就獎等國際影展肯定，目前持續集資，做為解鎖口碑場、公益場、海外特映場等相關活動經費。

水燦林國小校長蔡幸伸指出，營養工作站為2層樓磚造建築，外覆白色馬賽克磁磚，因此當地人稱為「美國小白宮」，1樓為育嬰室、營養品倉庫、隔離檢驗室；2樓做為辦公室、餐廳、智力與行為發展研究室。現在已變成學校圖書館，並由縣府列為歷史建物，永續保存這段中美合作歷史。