新北市政府蘆洲警分局今（29）日下午辦理蘆洲民防中隊幹部常年訓練，由警察局長黃宗仁親自主持，副局長溫枝發、民防大隊長吳建亨及分局長張國哲出席參與，除精進民防相關法規外，並公開嘉勉蘆洲民防中隊長期協助地方治安，為地方付出無私奉獻。

蘆洲分局表示，本次訓練為建立民防人員與警察熱心、專業、效能及關懷團隊，落實民防團隊編組，強化團體觀念，增進專業知識，使其了解各項民防相關法規，建構熱誠、親切、服務團隊及提升協勤能力。

警察局長黃宗仁表示，這段時間以來，新北警歷經非洲豬瘟、新冠肺炎的疫情等重大事件，絲毫不敢鬆懈，發揮堅強的團隊精神，克服危機與難關；近日詐騙集團日益猖狂，從統計數字可以看出，今年度的詐騙案是倍數成長，人民受害情勢嚴重。他說，在景氣低迷時持續危害社會，騙取人民養家糊口的辛苦血汗錢，實在可惡！所以，我們打擊詐騙的決心不容質疑，堅決打擊惡質詐騙犯罪，守護人民的生命財產安全。

局長黃宗仁更勉勵義警民防同仁，警力有限、民力無窮，在有限的警力下，幸虧有民防人員無私奉獻及熱心協勤，為治安貢獻心力，對於轄內治安維護工作全心投入，警力結合「五力齊發」（義警、民防、警友、志工、巡守），讓400萬新北市民生活更安全，創造安居樂業新好日子。

蘆洲分局長張國哲表示，現今社會發展快速，犯罪態樣多變，在警力有限狀況下，有了民力的挹注，可藉由警民合作掃除社區治安死角，更能強化社區自我防衛力量，達到社區永續經營的目標，分局也將持續輔導及協助各民力組織運作，期勉警民攜手合作，達成祥和社會、社區平安的願景。