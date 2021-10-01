新北警掃黑 重點掃蕩竹聯幫明仁會

上月中新北市中和區發生竹聯幫明仁會份子街頭公然開槍挑釁警方，且教唆小弟頂罪，新北市警局將明仁會列為重點掃蕩對象，自上月27日起執行掃黑行動，檢肅竹聯幫明仁會新莊分會、三峽分會及竹聯幫地堂、四海幫海英堂首腦及成員共28人到案，查扣改造槍枝、毒品、本票等證物，依組織犯罪、恐嚇取財、槍砲、毒品等罪嫌送辦。

警方表示，竹聯幫明仁會以雙北為據點，近年來招兵買馬、廣設分會，從事詐騙集團、賭場、暴力討債，四處逞凶鬥狠，聲勢迅速壯大，已嚴重影響治安，故被列為本次掃黑重點打擊對象。

警方調查，明仁會三峽分會長20歲胡姓男子，對外自稱「三峽小霸王」，去年7月遭三峽分局提報治平對象並聲押獲准，今年5月出監後仍不知悔改，除暴力討債外，上月25日因不滿成員座車遭拖吊，竟率眾包圍拖吊車，敲破擋風玻璃，警方出動快打部隊，將胡嫌及成員等10人逮捕送辦。

明仁會新莊分會幹部26歲廖姓男子於今年2月間，在五股某社區燃放大量鞭炮，逼迫陳姓被害人還債，並於3月因車行租賃糾紛，糾眾恐嚇車行員工，並砸毀自小客車後離去。

竹聯幫地堂大哥兼統促黨黨員40歲吳姓男子，受委託向林姓被害人索討債務10萬元，同時逼迫簽立餘款38萬元本票，因委託人私下與被害人達成和解，吳嫌見無利可圖，竟教唆手下強押被害人，勒索35萬元得逞。

四海幫海英堂堂主33歲陳姓男子為索討80萬元賭債，教唆小弟拘禁毆打徐姓被害人，並強盜身上現金、手機等財物，事後更至被害人住處丟擲鞭炮恐嚇還錢。

新北市刑警大隊大隊長黃壬聰表示，掃黑為警方持續性重點工作，絕不縱容黑道幫派侵擾民眾生活、挑釁公權力等行為，針對黑道幫派絕對持續掃蕩，除檢肅幫派成員到案外，也將查明幫派非法經濟活動，斷絕金源、斬草除根。