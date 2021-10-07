近年香港掀起新一波的移民潮，有人賣樓移民的同時，更有些是在港居滿7年將獲永久居民身分的「新香港人」，更可能成為房市生力軍。據美聯移民顧問近日公布調查顯示，目前未有香港永久居民身分的客戶，約有24％願意繳付買家印花稅（BSD）購買住宅物業；即將擁有香港永久居民身分的「新香港人」，有意投資買樓比例更達78％。

若以未來「新香港人」的數目按比例推算，潛在購買力或足以消化約每年香港私人住宅落成量的45％。

根據路透報導，美聯移民顧問在9月27日至30日，透過微信及微信群組訪問旗下尚未成為，以及即將成為「新香港人」的大陸客戶，共獲得約280個回覆。

當被問及如未有香港永久居民身分，現在會否考慮買樓時，有24％受訪者表示會考慮現階段買入香港物業。美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，受訪客戶願意支付高達30％的印花稅，反映香港物業對大陸買家的吸引力。

進一步問到如果已經擁有香港永久居民身分，會否考慮買樓時，更有高達78％受訪「準港人」表示會考慮在香港買樓。