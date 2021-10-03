「地下金門」代表作之一的金城民防坑道口3D彩繪， 風獅爺、水獺和戴勝都是主角 。（金門縣府觀光處提供）

「地下金門」代表作之一的金城民防坑道又有新花樣，縣府觀光處邀請牧田創意彩繪工作室 於展示館入口處的樓梯，以風獅爺、水獺、戴勝、軌條砦和地下坑道為主題圖案，在五彩繽紛中揮灑金門特殊的自然、人文和地景，完工首日就成為遊客打卡熱點。

金城民防坑道是在1978年，由金門民防自衛總隊出資新台幣1600餘萬元，委由陸軍292師、127師協建，縣府在兩岸關係緩和後斥資整建，成為當地著名的戰地史蹟和旅遊景點。

觀光處長丁健剛指出，牧田創意彩繪工作室以早年軍民胼手胝足挖掘坑道工事，搭配「金門聚落守護神」風獅爺、海岸反登陸工事「軌條砦」、特殊鳥種「戴勝」，以及瀕絕保育類野生動物，做為金門觀光大使的「水獺」，透過3D立體圖案的運用，提供遊客「一頁式」的全視覺新體驗，在疫後10月旅遊旺季來到前完工，馬上成為遊客的打卡熱點。

當地鄉親看到網路披露後，也搶先在這處坐落於金城車站，全長6公尺的彩繪樓梯口自拍，上傳臉書與親友們分享。不少人表示，五顏六色的圖案十分吸睛，也讓搭車增添幾分樂趣。