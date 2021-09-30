疑黑幫尋仇 新北蘆洲傳槍響無人傷亡 14:172021/09/30 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市蘆洲區和平路29日晚間7時許傳出槍響。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市蘆洲區和平路29日晚間7時許傳出槍響，年約30多歲陳姓男子29日晚間7時許，夥同2名友人前往蘆洲區和平路尋仇，被害人躲在公寓頂樓拒不開門，陳嫌一怒之下開1槍示警，陳嫌等3人開槍後逃逸，所幸無人員傷亡，警方不排除黑幫尋仇或債務糾紛，目前已鎖定陳嫌，全力偵辦中。 內埔思覺失調男持木棒打死鄰居老翁 一審判無罪 LoL冠軍劉偉健涉販毒 檢聲押 #陳嫌 #和平路 #槍響 #新北 #蘆洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日相菅義偉將卸任 自認已為各項改革指引方向 03:372021/09/29 國際 南美小國爆史上最慘監獄暴動 上百死5人被斬首 屍躺滿地 13:002021/09/30 國際 疑未禮讓主線道車輛 警騎車擦撞雙載母女 撞擊畫面曝光 20:002021/09/29 社會 苗栗7旬老菸槍腳中風 微創除栓手術助免截肢 16:362021/09/29 健康 LoL前世界大賽冠軍「Toyz」涉販毒 檢警查扣大麻聲押震驚電競界 22:522021/09/29 社會 喜樂阿嬤107歲冥誕 基金會打造「方舟園區」乘載身障者夢想 15:222021/09/29 生活 上海市區連環車禍肇逃致5死7傷 司機被判死刑 11:512021/09/30 兩岸 雪乳妹幫清槍爽歪 他加碼「全套」吃鱉 氣到報警抄店 22:052021/09/29 社會 全台調解王洪啟文過世 雲林縣府頒發特別獎 15:592021/09/29 生活 電競好手Toyz劉偉健涉販毒遭收押 檢警擴大偵辦 07:382021/09/30 社會 學‧者‧觀‧點－公益財團法人不應介入公司經營 04:102021/09/30 專題周報 社會熱門新聞 台大女控教授騙砲 又告科技董座1夜4次真相曝光 - 社會 忘給30元蔥錢遭警上銬 桃園嬤哭：身上有3萬他們不肯收 - 社會 屏東挖眼男不乖乖吃藥 老母嘆：50歲了...管不住賠不起 - 社會 色警緝毒看上毒販女友 約砲又吻又摸下場超慘 - 社會 法律系雪乳正妹拍A片「3個月賺百萬」 遭警逮捕網全怒了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。