新北市蘆洲區和平路29日晚間7時許傳出槍響，年約30多歲陳姓男子29日晚間7時許，夥同2名友人前往蘆洲區和平路尋仇，被害人躲在公寓頂樓拒不開門，陳嫌一怒之下開1槍示警，陳嫌等3人開槍後逃逸，所幸無人員傷亡，警方不排除黑幫尋仇或債務糾紛，目前已鎖定陳嫌，全力偵辦中。