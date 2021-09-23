泰國政府研議開放完整接種疫苗的旅客入境曼谷免隔離，當地疫情指揮中心昨天首度鬆口表示，曼谷如果可以盡速讓7成居民打完兩劑疫苗，預計能在11月1日對國際觀光客開放。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創泰國觀光業，7月1日先開放普吉島觀光測試水溫，觀光暨體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）和曼谷市長阿斯文（Aswin Kwanmuang）9月15日會面討論進一步開放曼谷觀光的細節。

皮帕會後表示，觀光暨體育部預計10月中旬可以開放完整接種疫苗的旅客入境曼谷免隔離，旅客待滿曼谷7天之後，接下來可前往另外8個泰國政府列入旗艦計畫的地區，但這個計畫仍需疫情指揮中心通過。

不過，阿斯文9月17日表示他從來沒說過10月中旬可以開放國際觀光客入境曼谷，如果想要開放，至少讓曼谷70%的人口打完兩劑疫苗再來討論。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，疫情指揮中心昨天首度鬆口表示，曼谷預計可以在11月1日對國際觀光客開放。

目前曼谷約700萬居民中44%的人口接種過2劑疫苗，疫情指揮中心代理發言人查維杉（Chawetsan Namwat）昨天指出，曼谷7成人口接種過兩劑疫苗是開放的必要條件，如果可以盡速達到，就能符合觀光暨體育部後來建議的在11月開放。

觀光局長育他薩（Yuthasak Supasorn）昨天也表示，觀光局原定在10月開放曼谷、華欣（Hua Hin）、巴達雅（Pattaya）和清邁（Chiang Mai）等旅遊勝地，不過這些地方的疫苗覆蓋率還沒有達到目標，因此開放日期將延到11月。

泰國今天宣布新增1萬3256例確診病例及131人死亡，累計確診152萬4613人，其中138萬362人康復出院、12萬8367人治療中、1萬5884人死亡。