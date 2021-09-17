立法院要求行政院提交的3+11決策調查報告今天出爐，內容指出，3+11加強版決策兼顧維持防疫及避免防疫疲勞，決策考量尚屬妥適，並符合程序常規，而3+11加強版也比去年3+11基礎版嚴格。

行政院今天送交「國籍航空公司機組員 3+11決策過程調查報告」到立法院。報告指出，調查小組成員由行政院秘書長李孟諺擔任召集人，成員包含政委林萬億、吳澤成、羅秉成，和法務部次長陳明堂、經濟部次長陳正祺、國發會副主委游建華等人。

台灣今年5月本土疫情爆發，外界歸咎是從5+9放寬至3+11導致。對此，調查報告除了補充今天行政院長蘇貞昌專案報告內容外，也闡述決策的合理性及適法性。

調查報告提到，3+11加強版比去年的3+11基礎版更為嚴格，包含外站管理以零接觸方式進行，機上的全程防護多了用餐及休息時間區隔，並增加機組員專用廁所。

調查報告指出，3+11加強版返台檢疫也較基礎版更嚴格，包含增加3天居家檢疫需加上檢疫期滿PCR採檢陰性，並增加電子圍籬和航空公司追蹤及關懷，而台灣的機組員防疫管控機制，也較國際組織及多數國家更為嚴格。

此外，有關3+11加強版決策程序的適法性，調查報告指出，依據「中央流行疫情指揮中心實施辦法」第4條規定，「本中心指揮官統一指揮、督導及協調各級政府機關、公營事業、後備軍人組織、民間團體執行防疫工作」。

調查報告指出，指揮中心決策模式並非合議制，而是由指揮官聽取、參酌各任務組、專家學者、相關部會建議及疫情資訊後，即可執行決策，較類似首長制，並非每次決策都須有正式會議或製作書面紀錄始能執行。

調查報告指出，除了3+11決策外，指揮官曾決策過南非、印度旅遊史旅客入境需集中檢疫等決策，這些政策決定及討論過程並未製作書面紀錄，但並不影響決策有效性及適法性。

調查報告也提到，國籍航空機組員防疫管控機制多次滾動式調整，整體防疫策略已趨完備，但機組員歷經漫長抗疫期，仍可能出現個人防疫疲勞或染疫事件案例。

調查小組建議，指揮中心與交通主管機關，應持續積極實施各項查核與監控措施，課予國籍航空公司管理責任，且對未落實管理責任的航空公司或違規機組員，依法執行裁罰處分。（編輯：蘇龍麒）1100917