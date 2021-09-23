23日韓國股市走低，因美國聯準會可能將減少債券購買，同時，市場也對中國大陸恒大的債務危機感到憂心。KOSPI目前在3,126.69點，下跌13.82點或0.44%。同時，韓元貶值，公債殖利率則上升。

三星電子漲0.13%，SK海力士跌0.47%，LG化學漲5.99%，Naver跌0.87%。

Bookook證券認為，還是有很多投資人不放心恒大的債務處理問題，以及美國聯準會可能在11月就要開始減少債券購買金額，韓股觀望氣氛濃厚。

韓國政府23日最新報告，9月前20天的出口年增23%，低於8月的41%。不過，加入2021年9月工作天數比2020年同期要短少1天的因子後，年增率就從23%上升至31.3%。

一美元可兌換1,183韓元，韓元貶值0.68%，2021年迄今，韓元兌美元已貶值8.2%。

韓國3年期公債殖利率漲0.7基本點至1.544%，至於10年期的也升0.6個基本點至2.072%。