美國白宮發言人莎琪表示，總統拜登將追加接種第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，但會等到追加劑貨源充足可廣泛使用之時。

莎琪（Jen Psaki）說：「我們會等到追加劑疫苗普及的時候，預期這會很快。」

拜登8月間告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）說，他和妻子吉兒（Jill）將會接種第3劑COVID-19疫苗，以加強自身的免疫力。與此同時，拜登政府也公布了計畫，將從9月20日開始提供美國成人接種兩劑型疫苗的第3劑。

即便還有數以百萬計的美國民眾尚未接種第一劑，世界上仍有許多人在等疫苗到貨，美國的追加劑施打計畫正準備啟動。

78歲的拜登在去年12月與第一夫人吉兒接種輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗第一劑，當時美國才剛推展疫苗施打作業。

即使還有許多人在等待接種第一劑疫苗，但美國政府計劃讓民眾追加第3劑，衛生官員為此大力辯護，指美國也在國際上捐贈許多疫苗，數量要比其他國家捐獻總和還多。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）1100911