行政院長蘇貞昌今(17日)原本上午要在立法院報告「3+11」政策，但因野黨不滿報告內容「歌功頌德」而予以杯葛，到中午蘇仍未能上台，會議休息至下午14時30分才會繼續進行。不過，蘇貞昌中午12時46分隨即在臉書曝光一段影片，宣布政府自購的64萬劑AZ疫苗，剛剛已經從曼谷起飛、下午將抵達桃園機場。

蘇貞昌今早在立院開議前，才在臉書曝光一段影片，報告我自購的莫德納疫苗已自美國起飛。他中午又在臉書發文，宣告64萬劑AZ疫苗也要來了，並表示加上稍早起飛的那一批莫德納疫苗(108萬劑)，今天會有172萬劑政府購買的疫苗運抵國門，指揮中心已開放符合資格的民眾預約接種第二劑AZ疫苗，也將安排長者接種第二劑莫德納疫苗。

蘇貞昌表示，隨著疫苗供應更加穩定，我們會持續提供更多國人施打第二劑、讓更多民眾擁有完整的保護。也請大家遵守防疫規定，才能最有效阻斷病毒傳播。