在民主黨人全力推動向美國經濟傾注數兆美元之際，美國總統拜登周四表示，他有信心其提出為基礎建設投資提供資金的法案和另一項追加支出的法案都將獲得國會通過。

國會民主黨人正在起草一項規模達3.5兆美元的支出法案，透過提高公司和富人稅為兒童照護、社區大學和其他社會發展項目提供資金。

另一項1兆美元基礎建設法案已經獲得兩黨支持，現在民主黨人正尋求通過這個3.5兆美元的龐大計畫作為配套方案。

拜登表示，我知道我們還有很長的路要走，但我有信心，國會將把我提出的兩黨基建計畫與《重建美好方案》（Build Back Better）都送到我桌上。

白宮表示，拜登之後與眾議院議長佩洛西和參議院民主黨領袖舒默，就推進這些法案進行「積極的協商」。他們也討論了如何通過為政府運作提供資金的「延續撥款決議案」（Continuing resolution）。該決議必須在9月底前通過，才能避免聯邦政府關門。

前一日，由民主黨掌控的眾議院歲入委員會（House Committee on Ways and Means）以24票對19票通過了3.5兆美元法案中與稅負相關的部分，包括將最高個人所得稅率從37%提高到39.6%，以及將最高公司稅率從21%提高到26.5%。

此外，針對個人所得超過500萬美元的美國人將課徵3%附加稅，而應稅收入超過40萬美元的美國人，其資本利得稅率將從20%提高到25%。

在該眾院委員會通過支出法案後，眾議院和參議院領導人將參考其建議制定這個大規模稅賦和支出法案的最終版本，預計可在未來幾周內完成。眾院議長佩洛西原訂在9月27日前通過法案。