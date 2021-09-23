【愛傳媒陳朝平專欄】美國總統拜登在第76屆聯合國大會發表演說時，回應聯合國秘書長古特瑞斯的呼籲，強調美國不尋求新冷戰。拜登談到阿富汗議題時說道：美國已結束在阿富汗20年的「衝突」。（We’ve ended 20 years of conflict in Afghanistan.）

阿富汗國境與美國本土，並無接壤，相距何止十萬八千里，衝突地點為何不在美國而在阿富汗？明明是侵略戰爭，到了侵略者口中，竟然成了衝突？這和日本教科書將「侵華」美化為「進出中國」，又有甚麼不一樣？

拜登在演講中還強調，「美國反對強國欺凌弱國的行為」。表示「我們並不尋求新冷戰或者分裂的世界」。美國願意與任何國家合力「挺身而出，追求和平的解決方式」。

美國反對強國欺凌弱國的行為？不知道美國入侵阿富汗、伊拉克、敘利亞等國，算不算強國欺凌弱國的行為？、連侵略阿富汗、殘殺阿富汗十餘萬名軍民、扶持貪污腐化傀儡政權的惡行，都不願道歉的美國，居然挺身反對強國欺凌弱國？誰能信他？

我們不尋求新冷戰或分裂世界，既然如此，幹嘛要聯合英國澳洲組成AUKUS同盟、劍指中國？幹嘛要轉移核子動力潛艦技術給澳洲？美國真要取信各國，何不解散AUKUS？中止出售核子動力潛艦技術予澳洲？或者，還可進一步解散五眼聯盟，修正對各國頤指氣使的姿態？！

美國願意與任何國家合力「挺身而出，追求和平的解決方式」？與其讓全球各國聆聽拜登在麥克風裡說了些什麼，不如讓各國親眼見到美國謀和的行動。

那麼，何妨，先向華為與中國說聲抱歉，無罪釋放孟晚舟？畢竟，查了快兩年都查不出甚麼名堂，再查下去，無非是自取其辱。

強國交鋒，欺人者恆遭人欺，不是不報，時候未到。我遭人辱，時候已到，加倍奉還。國與國相交，敬人者人恆敬之。美國欲領導世界，得先學會尊敬他國。尊敬他國，尊敬自己，世界大同。

作者為資深媒體人

照片來源：世界地圖截圖。

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