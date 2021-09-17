中央流行疫情指揮中心昨宣布今天起開放75歲以上長者施打莫德納第2劑，以7月9日前已接種第1劑者為限，不少民眾得知消息後紛紛詢問地方衛生局或里長，希望能盡快打到。指揮中心發言人莊人祥表示，由於今天早上才開始配送，各地衛生局會在今天陸續接到疫苗，後續再依造冊方式施打。

台北市昨表示，已緊急規劃協調可支援施打的醫療院所，目前規劃先提供設籍北市的長者施打，並採取預約制。有民眾質疑預約制和中央所說的造冊方式不符，對此莊人祥表示，據他所知台北市和先前一樣採用自己的預約平台，如果不方便上網預約的長者，會再造冊通知。

另外莊人祥補充說明，除了7月9日前已接種第1劑莫德納的75歲以上長者外，具原住民身分的65歲以上長者也符合資格，請依各縣市政府通知來接種。

昨（16日）疫苗接種20萬7979劑，其中以AZ為最多，共20萬4715劑，目前國內疫苗人口涵蓋率49.19％，劑次人口比55.17 ％。

另外，昨新增71件疫苗接種後不良事件通報，其中40件為非嚴重不良事件、2件死亡、29件其他疑似嚴重不良事件。莊人祥說明，2例死亡為接種AZ後82至87天發生，兩例都是72歲。