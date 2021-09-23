基隆市今天開始校園接種BNT疫苗，由二信高中率先施打，接種意願率達96％，上午有學生接種後出現頭暈、冒冷汗症狀，由醫護人員協助到場邊休息、觀察。校長林立呼籲，學生若有不適症狀要立即反應，並多補充水分。

二信高中學生總數1864人，有意願施打1795人。林立指出，今天全校大動員，除了配合施打單位規畫動線外，也擬定多項配套措施，包括體育課改室內靜態課程，所有活動性項目皆暫停，每人也有3天疫苗假可以選擇等，同時提醒學生要適時反應身體狀況，相信透過施打疫苗能讓學生和校園有保護力。

基隆市衛生局疾管科長郭香蘭今天也到二信高中了解施打狀況，她說，今天是BNT校園接種第一天，全市有32所國高中要接種疫苗，預計約1萬6000人，接種意願率約90.4％。

基隆校園首日開打，有一名簡姓女學生表示，接種後有出現頭暈、身體發熱症狀，但並無大礙；活動中心場邊則有幾名學生施打後有冒冷汗、暈針情形，由醫護人員協助休息，並觀察30分鐘，未有不適症狀才離開。