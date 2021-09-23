台中市再度獲中央流行疫情指揮中心配撥一批莫德納疫苗，市長盧秀燕昨視察學生接種BNT時宣布，台中市預計從9月29日開始、分5天開設「快打站2.0」，只要年齡在70歲以上的長者或60歲以上原住民，都可以接種第二劑莫德納疫苗，人數總計有7萬7000人。

盧秀燕表示，衛福部22日通知市府，將再配撥新一批莫德納疫苗給台中市，也因此，可以接種第二劑莫德納的長者年劑從75歲下修到70歲、原住民則是60歲以上，只要符合年齡資格且在7月16日前曾接種第一劑莫德納者，都能接種第二劑，目前規畫在9月29、30日及10月1、4、5日共5天開放接種。

台中市長盧秀燕(中)宣布，台中市第二劑莫德納接種年齡下修到70歲。(林欣儀攝)

盧秀燕強調，這一批可施打莫德納第二劑的民眾估算約有7萬7000人，因人數不少，目前市府正統一造冊，將由區公所透過鄰里系統發放通知單，屆時民眾可依照通知單的時間、地點去接種。

民政局長吳世瑋則說，目前規畫的「快打站2.0」是採取分里、分時段方式，並以滾動式調整站點與服務；若可接種的民眾發現自己的黃卡遺失，可先到轄區衛生所申請補發，快打站人員將會在現場檢核、登錄資料。