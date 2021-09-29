中央流行疫情指揮中心今天公布最新疫苗接種後不良事件通報，昨日共新增9件接種疫苗後的死亡個案，其中有7例接種AZ、1例接種莫德納、1例接種高端，目前全國累積817例接種疫苗後死亡個案，仍以接種AZ疫苗後死亡的個案最多。

國人相當關注的高端疫苗，目前共施打出75萬劑，根據指揮中心統計，截至昨日共累計18例接種後死亡個案，昨天新增的1例死亡，為53歲男性，在8月23日接種高端，因本身有腎結石、高血壓、心臟病、糖尿病史等，9月3日出現心臟不適到醫院就醫，自述心臟功能變差，且雙腳出現嚴重水腫，隨後更是無法下床，於9月23日死亡。

除高端疫苗外，指揮中心表示，昨天也有七例接種AZ疫苗後死亡的個案，年齡介在56歲至92歲間，另有一例莫德納疫苗接種後死亡的不良事件，死者年齡為68歲。

指揮中心表示，截至9月22日為止，國內接種疫苗後死亡的個案中，有333人本身就有血管相關疾病，273人有代謝及營養疾病，209人有神經系統相關疾病，207例有心臟疾病。