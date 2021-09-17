嘉義市本月28日為75歲以上長者接種第2劑莫德納疫苗。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府今天宣布，本月28日在嘉義市港坪運動公園體育館，為75歲以上長者接種第2劑莫德納疫苗，將統一造冊，於中秋節以後由里長、里幹事發送通知單，對象是設籍嘉義市、7月9日（含）前在嘉義市施打第1劑莫德納疫苗的長者。

嘉義市政府表示，由於造冊及發放通知單會有時間差，因而若已經施打完第二劑的75歲以上長者，不必再前往港坪接種站接種，本月28日僅提供第2劑莫德納疫苗，不提供AZ疫苗以及第一劑任何廠牌疫苗。

市府強調，疫苗數量有限，接種對象以75歲以上設籍嘉義市、且已於7月9（含）前於嘉義市施打第一劑莫德納疫苗的市民為主，本場次提供交通協助服務，包含特約計程車、復康巴士。

嘉市府衛生局表示，符合資格的長者攜帶通知單、意願書（請事先填寫好）、疫苗接種黃卡、健保卡，依照通知單表列時間前往接種，若黃卡遺失，請事先到東、西區衛生所補請黃卡。

嘉市府衛生局表示，10月起流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等有多項疫苗陸續接種，依規定新冠肺炎疫苗與流感疫苗的接種時間必須間隔至少7天、與其他疫苗需間隔至少14天，請民眾注意接種時程。