新北市長侯友宜17日上午出席板橋黃石市場新建工程開工動土典禮。（葉書宏攝）
新北市長侯友宜17日上午出席板橋黃石市場新建工程開工動土典禮。（葉書宏攝）

75歲以上長者今（17日）開始接種第二劑莫德納疫苗，但疫苗仍不足。對此，新北市長侯友宜向中央喊話，盼量能能夠充足，讓長者都能打到第二劑。

侯友宜表示，剛接獲消息沒有多久，新北市分配到2萬劑，開始準備接受長者預約，所有準備還在就緒中，盼量能能夠充分，能夠讓長者都能打到第二劑，這也是真心由衷的期待，若疫苗有不足的地方，會再跟中央協調、溝通。

大蛇丸突宣布重要公告 節食1個月 身體出現2明顯變化
陳時中喊出「112年疫苗夠打第四劑」 網震驚一句話笑翻眾人
#長者 #新冠肺炎 #台灣 #75歲 #侯友宜