75歲以上長者開始接種第二劑 侯向中央喊話：盼量能能夠充足 10:442021/09/17 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 75歲以上長者今（17日）開始接種第二劑莫德納疫苗，但疫苗仍不足。（資料照，鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜17日上午出席板橋黃石市場新建工程開工動土典禮。（葉書宏攝） 75歲以上長者今（17日）開始接種第二劑莫德納疫苗，但疫苗仍不足。對此，新北市長侯友宜向中央喊話，盼量能能夠充足，讓長者都能打到第二劑。 侯友宜表示，剛接獲消息沒有多久，新北市分配到2萬劑，開始準備接受長者預約，所有準備還在就緒中，盼量能能夠充分，能夠讓長者都能打到第二劑，這也是真心由衷的期待，若疫苗有不足的地方，會再跟中央協調、溝通。 大蛇丸突宣布重要公告 節食1個月 身體出現2明顯變化 陳時中喊出「112年疫苗夠打第四劑」 網震驚一句話笑翻眾人 #長者 #新冠肺炎 #台灣 #75歲 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Gogoro赴美上市 站上國際市場 開放是關鍵 04:102021/09/17 財經要聞 僧多粥少 想打第1劑的莫粉恐得失望！108萬劑莫德納今到貨 長輩第2劑將開打 04:102021/09/17 焦點要聞 第2劑莫德納今開打 75歲以上注意 常見6QA一次看 07:532021/09/17 生活 mRNA疫苗創始人堅持30年 從乏人問津一躍成神藥 07:532021/09/17 健康 BNT疫苗意願今午截止 3類人快登記 9／25開打 07:242021/09/17 生活 北市推數位通行證 亮綠燈就Pass 04:102021/09/17 地方新聞 1分鐘讀財經》台股遭3大利空突襲 台積電又躺槍 08:322021/09/17 財經 陳勢安單身久 私密處自己賞 04:102021/09/17 娛樂新聞 莫德納108萬劑 今到貨 04:102021/09/17 財經要聞 防疫靠欺騙 蘇揆真敢吹 04:102021/09/17 時論廣場 今日最健康》止痛藥也會引發紅疹腫痛！ 別把過敏誤當疫苗副作用 10:432021/09/17 健康 生活熱門新聞 每天喝水3千CC 健身狂人腰痛到掛急診 醫一看：結石了 - 生活 一天2700「和螞蟻一起睡」 台商住防疫旅館崩潰：簡直蟑螂屋 - 生活 「蛋黃酥界愛馬仕」飆天價 一盒喊到5000元 陳耀訓回應了 - 生活 22歲嫩妹打莫德納服用這藥物 肺部全血栓 醫嘆恐終生治療 - 生活 政院公布3＋11報告狂捧自己 網看最後兩段怒了：乾脆大家跟范雲道歉 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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