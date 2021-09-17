新北市長侯友宜17日上午出席板橋黃石市場新建工程開工動土典禮。（葉書宏攝）

75歲以上長者今（17日）開始接種第二劑莫德納疫苗，但疫苗仍不足。對此，新北市長侯友宜向中央喊話，盼量能能夠充足，讓長者都能打到第二劑。

侯友宜表示，剛接獲消息沒有多久，新北市分配到2萬劑，開始準備接受長者預約，所有準備還在就緒中，盼量能能夠充分，能夠讓長者都能打到第二劑，這也是真心由衷的期待，若疫苗有不足的地方，會再跟中央協調、溝通。