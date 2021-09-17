新北市今天0確診，我國自購64萬劑AZ、108萬劑莫德納疫苗今天抵台，新北市75歲長者也已在陸續規劃接種第二劑莫德納疫苗；侯友宜表示，9月18至21日會由各公所的里鄰系統通知有資格施打的長者，22日至24日實施疫苗接種，採取分區、分里、分時段、分流施打，接種地點在27個大中型接種站、29區衛生所和10家醫院。

直播》新北幼兒園增5人定序染Delta，侯友宜最新說明。

侯友宜表示，9月18至21日會由各公所的里鄰系統通知有資格施打的長者，22日至24日實施疫苗接種，採取分區、分里、分時段、分流施打。（直播畫面）

新北市75歲以上長者今（17日）開始接種第二劑莫德納疫苗，但疫苗仍不足，新北市僅分配到4.5萬劑，因此侯友宜向中央喊話，盼量能能夠充足，讓長者都能打到第二劑，若疫苗有不足的地方，會再跟中央協調、溝通。

另新北市某幼兒園負責人結束居家隔離後，在自主健康管理期間確診，侯友宜強調，負責人是返家自主健康管理陰轉陽，接觸者都是家人均為陰性，目前看起來穩定中，會持續觀察監測。

此外，板橋也有洗腎患者確診，媒體詢問是否與幼兒園負責人確診有關，侯友宜說，洗腎患者Ct值高達38，研判為舊案，長期接觸者家人都是陰性，所以已經不具傳染力，都可以掌握中，也請市民朋友安心。