阿斯特捷利康（AstraZeneca AZ）的新冠疫苗因為有罕見副作用血栓，接連在世界各國核准與使用受阻。譬如日本剛核准AZ疫苗時就不讓其進入大規模接種計畫中，丹麥在4月全面禁用 AZ 疫苗，美國直至目前也還沒核准AZ疫苗。

而近期牛津大學一篇研究顯示，COVID-19引發血栓的機率遠大於AZ疫苗，指出施打疫苗的利大於弊，有望平反 AZ 疫苗因血栓而來的負面形象。

近 3000 萬人的新冠副作用研究

牛津大學是 AZ 疫苗的開發單位之一，不過研究指出作者獨立於 AZ 疫苗開發團隊，不會影響研究內容。

研究分析近 3000 萬人數據，分別為 1960 萬施打 1 劑 AZ 疫苗的人、951 萬施打 1 劑 BNT 疫苗的人，還有 175 萬 COVID-19 確診者 3 個族群。

他們比較 3 個族群在接種或確診 28 日內出現血小板減少症（thrombocytopenia）、血栓栓塞事件（thromboembolic）、靜脈栓塞（venous thromboembolism）、動脈栓塞（arterial thromboembolism）的機率。而相關研究也發表於《British Medical Journal》期刊上。

●COVID-19 引發血栓機率，遠超新冠疫苗

從結論來看，研究結果共 2 大要點，一是 AZ 與 BNT 新冠疫苗的確會增加血栓、中風等副作用的機率，二是 COVID-19 產生副作用的機率遠比新冠疫苗來得高。

在每 1000 萬人中，接種 AZ 疫苗增加了 107 個血小板減少症、66 個出現靜脈栓塞、7 個出現腦靜脈竇血栓（cerebral venous and sinus thrombosis CVST）案例，接種 BNT 疫苗則增加 143 個缺血性中風（ischaemic stroke）案例。

但 COVID-19 卻新增 934 個血小板減少症、約 1.2 萬個靜脈栓塞、20 個 CVST 與近 1700 個缺血性中風案例。

(圖/基因線上提供)

換句話說，施打 AZ 疫苗後，血小板減少症​的發生率增加了 33%，但感染 COVID-19 讓該疾病的發生率提升 5.27 倍。

另外，施打 AZ 疫苗會增加靜脈栓塞的發生率 10%，而感染 COVID-19 則讓該疾病的發生率提升 13.86 倍。至於接種 BNT 疫苗，該疫苗會增加約 6% 動脈栓塞的發生率，而感染 COVID-19 卻會增加 102% 的比例。

這顯示了，AZ 疫苗與 BNT 疫苗會使一些疾病的發生率上升，但不打疫苗的患者卻得面對更高的風險，所以儘管疫苗出現罕見副作用，施打新冠疫苗仍是在疫情下保護自我的最佳解方。